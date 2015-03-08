На Житомирщині відзначають 100-річчя Святослава Ріхтера

Як відомо, всесвітньовідомий музикант походить з Житомира.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі в області відбувається низка заходів, спрямованих на вшанування пам’яті видатного піаніста, які відбуватимуться протягом березня.

Заходи розпочалися відкриттям кімнати пам’яті Ріхтера у музичній школі № 2 міста Житомира, яка носить його ім’я.

Читайте такожСьогодні 200 років з дня народження автора музики українського гімнуТакож у Житомирі планують відкрити меморіальну дошку Ріхтеру та встановити йому в обласному центрі пам’ятник. Найближчим часом буде впорядкована територія навколо будинку, де народився музикант, а в перспективі владою розглядається питання проведення там ремонтних робіт. Після ремонту цей будинок стане однією із візитівок Житомира.

Завдяки праці житомирського краєзнавця Георгія Мокрицького невдовзі побачить світ книга про Святослава Ріхтера, в якій зібрані унікальні матеріали з багатьох країн світу.

Також упродовж 2015-го року в освітніх та бібліотечних закладах Житомирщини проводитимуться тематичні заходи, спрямовані на вшанування творчості Ріхтера.

Комплекс ювілейних заходів завершиться у Житомирі 18-20 березня Міжнародним фестивалем майстрів мистецтв та конкурсом юних піаністів імені Святослава Ріхтера. В ці дні на Батьківщині музиканта зберуться талановиті піаністи з усієї України та іноземні гості.

Довідка УНІАН. Святослав Ріхтер народився 20 березня 1915 року у Житомирі. Навчання почав у свого батька, талановитого органіста, піаніста та композитора - Теофіла Ріхтера. У 1933–1937 рр. був концертмейстером Одеської опери. У 1940-50-х Ріхтера не випускали за межі СРСР і тільки 1960-го відбувся сенсаційний дебют видатного піаніста у Фінляндії та США, 1961-1962 рр. - у Великобританії, Франції, Італії та Австрії.

Ріхтер був першим радянським лауреатом Греммі.