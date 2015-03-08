На Волині розшукують жінку, яка коригуванла вогонь по позиціях сил АТО
20:42, 08 березня 2015Суспільство
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На Волині розшукують сепаратистку, яка брала участь в коригуванні вогню по позиціях Збройних сил України, поширювала інформацію проти українського народу.
REUTERS
Про це інформує сайт інформагентства "Волинські новини".
Читайте такожНа Луганщині затримали чергового коригувальника вогню бойовиків по Щастю"Є інформація, що жінка може перебувати в місті Рожищі на Волині. ЄП 930853 Зуєва Наталія Олександрівна. 04.11.1981 року народження. Виїхала з території так званої "ЛНР" (місто Первомайськ Луганської області), там жінка жила. Користується легендою, що поїхала у зв'язку з війною і тим, що не склалися стосунки з чоловіком", - йдеться в повідомленні.
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