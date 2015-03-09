У Тернополі пройшли урочистості з нагоди 201-ї річниці з дня народження Кобзаря

Як передає кореспондент УНІАН, розпочалося святкування вранці в обласному драмтеатрі, де відбулася урочиста академія "Борітеся - поборете".

Читайте такожУ Житомирі та Чернігові відбулися мітинги з нагоди 201-ї річниці з дня народження Шевченка (фото)Після концерту всі присутні зібралися на мітинг біля пам'ятника Шевченку. Участь у мітингу взяли близько 500 представників громадськості, місцевої влади, духовенства та молоді.

Після покладання квітів до пам'ятника присутні декламували поезію Кобзаря.