У Тернополі пройшли урочистості з нагоди 201-ї річниці з дня народження Кобзаря
16:33, 09 березня 2015Суспільство
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У Тернополі пройшли урочисті заходи з нагоди 201-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка.
У Тернополі пройшли заходи \ wikipedia.org
Як передає кореспондент УНІАН, розпочалося святкування вранці в обласному драмтеатрі, де відбулася урочиста академія "Борітеся - поборете".
Читайте такожУ Житомирі та Чернігові відбулися мітинги з нагоди 201-ї річниці з дня народження Шевченка (фото)Після концерту всі присутні зібралися на мітинг біля пам'ятника Шевченку. Участь у мітингу взяли близько 500 представників громадськості, місцевої влади, духовенства та молоді.
Після покладання квітів до пам'ятника присутні декламували поезію Кобзаря.
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