Єпархії УПЦ МП у Криму підпорядковуються митрополиту Онуфрію

Як розповів голова юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов, жодних рішень про зміну підпорядкування та передачу майна єпархій на території Криму Священний Синод УПЦ не приймав і таких документів не існує, повідомляє Центр інформаціі УПЦ.

«Архієреї єпархій УПЦ, розташованих у АР Крим, входять до складу Собору єпископів УПЦ, а Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар є постійним членом Священного Синоду УПЦ. Статути Сімферопольської та Феодосійської єпархій УПЦ відповідають Грамоті Патріарха Московського і всієї Русі Олексія II від 1990 року «Про незалежність і самостійність у своєму управлінні Української Православної Церкви» та «Статуту про управління Української Православної Церкви»”, - розповів протоієрей Олександр Бахов.

Також він зазначив, що до УПЦ не надходило жодних звернень з приводу надання інформації про прийняття статутів єпархій УПЦ у Криму.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на телеканалі 1+1 у програмі «ТСН. Тиждень» була розповсюджена інформація про передачу «частини прав та майна двох єпархій УПЦ МП у Криму Російській церкві».