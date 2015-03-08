УПЦ МП юридично визнала анексований Крим частиною РФ та передала їй дві єпархії

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень. Народні депутати вже приготували колективне звернення до керівництва держави і правоохоронних органів з цього приводу.

Читайте такожСпівчуття Предстоятеля УПЦ у зв’язку з аварією, що сталася 4 березня на шахті ім. ЗасядькаЯк йдеться в сюжеті, УПЦ МП не може визначитися, з ким вона - з Україною чи з російським патріархом Кирилом. За час війни на Донбасі керівництво і новий предстоятель УПЦ МП Онуфрій жодного разу не виступили зі словами підтримки українскої армії, жодного разу не були сказані слова про Росію, як країну-агресора. "Я не політик, я на це питання не можу вам відповісти", - виправдовується предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій.

При цьому священники УПЦ МП не гребували допомогати бойовикам на Сході.