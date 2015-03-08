УПЦ МП юридично визнала анексований Крим частиною РФ та передала їй дві єпархії
Оприлюднені документи, які свідчать про те, що керівники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) юридично визнали анексований Крим частиною РФ, передавши усе майно двох кримських єпархій на баланс Російської церкви.
Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень. Народні депутати вже приготували колективне звернення до керівництва держави і правоохоронних органів з цього приводу.
Читайте такожСпівчуття Предстоятеля УПЦ у зв’язку з аварією, що сталася 4 березня на шахті ім. ЗасядькаЯк йдеться в сюжеті, УПЦ МП не може визначитися, з ким вона - з Україною чи з російським патріархом Кирилом. За час війни на Донбасі керівництво і новий предстоятель УПЦ МП Онуфрій жодного разу не виступили зі словами підтримки українскої армії, жодного разу не були сказані слова про Росію, як країну-агресора. "Я не політик, я на це питання не можу вам відповісти", - виправдовується предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій.
При цьому священники УПЦ МП не гребували допомогати бойовикам на Сході.