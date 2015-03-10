У Львові горів костел XVIII століття: двох осіб госпіталізовано

У Львові горіла будівля костелу Святого Антонія (1718 року забудови, пам’ятка архітектури), внаслідок чого двоє осіб були госпіталізовані з отруєнням продуктами горіння.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС України у Львівській області, пожежа виникла 9 березня о 21.00 в мансардному поверсі будівлі костелу, внаслідок якої двоє осіб з отруєнням продуктами горіння доставлені в лікарню.

Вогнем пошкоджено покрівлю на площі 7 кв. м.

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О 21.50 підрозділами ДСНС України пожежу ліквідовано. За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил експлуатації пічного опалення.

Довідка. Костел святого Антонія Падуанського — римо-католицький храм у Львові на вулиці Личаківській, 49-а. Пам'ятка барокової архітектури.

У храмі збереглось 5 пізньобарокових вівтарів виготовлених приблизно у 1740-х роках. На хорах знаходиться двосекційний орган, виготовлений 1937 року.