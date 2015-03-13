У Росії заявили, що "позаплановий гумконвой" для Донбасу готовий до відправлення

Про це сказав заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС РФ Олег Воронов, повідомляє РИА Новости.

"Колона сформована і готова до відправки. До її складу увійшли понад 50 машин, які доставлять в Донецьку і Луганську області понад 250 тонн гуманітарної допомоги для організації весняних польових робіт, підтримання життєзабезпечення населення та відновлення соціально значимих об'єктів", - сказав Воронов.

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За його словами, серед вантажів - продукти харчування, будматеріали та матеріали для забезпечення посівної кампанії.

Відправку позачергової колони в МНС Росії пояснили складною ситуацією на Донбасі з проведенням весняних польових робіт, великими руйнуваннями в населених пунктах, де спостерігається гострий дефіцит будматеріалів для відновлення і житла і соціально значущих об'єктів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МНС РФ вирішили збільшити кількість березневих колон з так званою гуманітарною допомогою для Донбасу.

Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, зміст яких нікому невідомо, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.