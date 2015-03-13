Суддю Кицюка зобов'язали носити електронний браслет

14:05, 13 березня 2015
Суспільство
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Вінницький міський суд частково задовольнив клопотання прокуратури й обрав для судді Печерського райсуду м. Києва Віктора Кицюка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного засобу на два місяці.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя Вінницького міського суду Олександр Олійник, який проводив розгляд даної справи.

"Застосувати до Кицюка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 2 місяці", - сказав суддя.

За його словами, дана ухвала починає діяти від сьогоднішнього дня і підлягає негайному виконанню.

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На підозрюваного покладаються обов'язки прибувати до відповідного органу за першою вимогою слідчих та згідно визначеного часу, повідомляти про зміну місця свого проживання і носити електронний браслет.

Рішення може бути оскаржене протягом 5 діб від дня оголошення.

Захист Кицюка заявив у суді, що має намір оскаржувати це рішення.

Як повідомляв УНІАН, Вінницький міський суд 6 березня розпочав розгляд клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту щодо судді Печерського районного суду Києва Кицюка. Також повідомлялося, що в ході розгляду суддя Кицюк заявив прокурору, що не вважає себе підозрюваним.

Довідка УНІАН. 4 березня Верховна Рада України дала згоду на затримання та арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Царевич і Кицюка підозрюють у тому, що вони винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану та в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.

Ухвалене рішення, що клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич і Кицюку розгляне Вінницький міський суд.

Прокурор Києва Сергій Юлдашев пояснив причину обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів за межами Києва суддівською «корпоративною етикою» у районних судах столиці. Він також зазначив, що генеральний прокурор має право визначити будь-який орган досудового розслідування, якщо для цього є підстави.

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