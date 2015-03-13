Суддю Кицюка зобов'язали носити електронний браслет

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя Вінницького міського суду Олександр Олійник, який проводив розгляд даної справи.

"Застосувати до Кицюка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 2 місяці", - сказав суддя.

За його словами, дана ухвала починає діяти від сьогоднішнього дня і підлягає негайному виконанню.

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На підозрюваного покладаються обов'язки прибувати до відповідного органу за першою вимогою слідчих та згідно визначеного часу, повідомляти про зміну місця свого проживання і носити електронний браслет.

Рішення може бути оскаржене протягом 5 діб від дня оголошення.

Захист Кицюка заявив у суді, що має намір оскаржувати це рішення.

Як повідомляв УНІАН, Вінницький міський суд 6 березня розпочав розгляд клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту щодо судді Печерського районного суду Києва Кицюка. Також повідомлялося, що в ході розгляду суддя Кицюк заявив прокурору, що не вважає себе підозрюваним.

Довідка УНІАН. 4 березня Верховна Рада України дала згоду на затримання та арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Царевич і Кицюка підозрюють у тому, що вони винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану та в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.

Ухвалене рішення, що клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич і Кицюку розгляне Вінницький міський суд.

Прокурор Києва Сергій Юлдашев пояснив причину обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів за межами Києва суддівською «корпоративною етикою» у районних судах столиці. Він також зазначив, що генеральний прокурор має право визначити будь-який орган досудового розслідування, якщо для цього є підстави.