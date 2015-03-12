Суддя Кицюк заявив прокурору, що не вважає себе підозрюваним

Суддя Печерського районного суду міста Києва Віктор Кицюк не вважає себе підозрюваною особою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання прокурора, чи вважає він себе підозрюваним.

“Ні. Я вважаю, що повідомлення про підозру підписано та вручено не компетентною особою з порушенням вимог статті 480, 481 Кримінального Процесуального кодексу України”, - сказав Кицюк.

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На цьому наголошували і адвокати Кицюка, які вважають, що Кицюк не набув статусу підозрюваної особи й відтак його адвокати ставлять під сумнів клопотання прокуратури щодо обрання відносно судді запобіжного заходу у вигляді арешту.

“У прокуратури не було підстав щодо клопотання відносно Кицюка й обрання йому запобіжного заходу. Ми вважаємо, що статусу підозрюваного в нього й досі немає”, - сказав адвокат Юрій Сухов.

Він також попросив суд відмовити в задоволенні клопотання прокуратури щодо обрання відносно Кицюка запобіжного заходу у вигляді арешту.

Як повідомляв УНІАН, Вінницький міський суд 6 березня розпочав розгляд клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту щодо судді Печерського районного суду Києва Кицюка.

Довідка УНІАН. 4 березня Верховна Рада України дала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка й Оксани Царевич.

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Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану і в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.

Ухвалено рішення, що клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич і Кицюку розгляне Вінницький міський суд.

Прокурор Києва Сергій Юлдашев пояснив причину обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів за межами Києва суддівською «корпоративною етикою» в районних судах столиці. Він також відзначив, що генеральний прокурор має право визначити будь-який орган досудового розслідування, якщо для цього є підстави.