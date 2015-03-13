З 28 березня судові засідання можна буде фіксувати на відео без дозволу суду

Відповідна норма прописана в пункті 3 статті 11 закону “Гласність і відкритість судового процесу”, повідомляє Інститут масової інформації.

“Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом”, - йдеться у статті.

Водночас, зазначено у статті, трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. “Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав”, - йдеться у статті.

Читайте такожВ Україні стартувала судова реформаМедіаюрист Роман Головенко зазначає, що наразі, за чинним законодавством, можна користуватися лише портативними аудіотехнічними засобами запису судового засідання, а вести фото та відеозйомку лише з дозволу суду.

“Тобто зараз можна без дозволу суду користуватися диктофоном, диктофоном у мобільному телефоні, але через місяць після опублікування ЗУ "Про забезпечення права на справедливий суд" набуде чинності нова редакція ЗУ "Про судоустрій і статус суддів", стаття 11 якого допускає вже застосування і портативних відеотехнічних засобів фіксації засідання без дозволу суду”, - зазначив юрист.

Нагадаємо, 12 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому президентський законопроект №1656 “Про забезпечення права на справедливий суд”. Законом викладено у новій редакції Закон “Про судоустрій і статус суддів”, а також внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства, Кримінального процесуального кодексу, законів “Про Вищу раду юстиції”, “Про доступ до судових рішень”, “Про судовий збір”.

24 лютого Президент України Петро Порошенко підписав цей закон.

26 лютого в парламентській газеті “Голос України” було опубліковано закон №192-VIII "Про забезпечення права на справедливий суд".

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.