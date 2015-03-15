У Нетішині Хмельницької області знайдено мертвою головного редактора місцевої газети

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, 44-річну жінку виявила мертвою сьогодні вранці у власній квартирі у місті Нетішин її рідна сестра.

За даними СЗГ, під час первинного огляду явних ознак насильницької смерті на тілі загиблої виявлено не було.

На даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група Нетішинського міського відділу міліції та фахівці обласної криміналістичної лабораторії, зазначили в УМВС, додавши, що «про причину смерті потерпілої можна буде говорити лише після проведення судово-медичної експертизи».

Читайте такожЕкс-губернатора Запорізької області знайдено мертвимУ коментарі кореспонденту УНІАН міський голова Нетішина Олександр Супрунюк повідомив, що з квартири загиблої зникли деякі речі. Що стосується вбивства на професійному ґрунті, то мер не поспішає відкидати цю версію.

“Я не чув, щоб пані Мороз хтось серйозно погрожував, аби вбити через наявний компромат. Хоча така версія не відкидається, оскільки матеріали, приміром, по люстрації, могли у неї бути”, - припустив він.

Довідка УНІАН. Мороз близько 10-15 років працювала на посаді редактора міської газети “Нетішинський вісник”.