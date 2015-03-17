Пореченков зібрався знову приїхати до бойовиків на Донбас

Про це він розповів на зустрічі з журналістами в Сімферополі, передає ТАСС.

«На Донбас я ще раз поїду, і не тільки з фільмами, але й просто підтримати хлопців. Моя позиція не зміниться, незважаючи на масоване бомбардування з боку України. Я підтримую хлопців, які борються за свою незалежність», - зазначив Пореченков.

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У той же час режисер Віталій Павлов повідомив, що вже отримав запрошення від бойовиків самопроголошеної «ДНР» приїхати на Донбас з презентацією нового фільму «Чудо в Криму», головну роль в якому зіграв Пореченков. Презентація картини запланована на кінець 2015 року. Це перший російський художній фільм, який зняли в Криму.

Раніше Служба безпеки України оголосила в розшук російського актора Михайла Пореченкова. Російського актора підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт або загроза його вчинення).