У Костянтинівці на місці смертельного ДТП знову аварія: легковик збив пенсіонерку

Як повідомляють "Новости Донбасса", водій легкового автомобіля збив жінку похилого віку, яка переходив дорогу.

Як зазначається, у момент події на місці трагедії перебували близько 40 обурених городян, які спробували влаштувати самосуд над водієм, кілька разів ударивши його.

Незабаром прибула міліція й забрала учасника ДТП, аби розібратися. Постраждалу жінку забрала карета швидкої допомоги.

За даними видання, місцеві жителі о 15:00 у вівторок планують провести мітинг у зв'язку трагедією, які трапилася напередодні.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок у Костянтинівці БМД української армії здійснив наїзд на пішоходів, в результаті чого дівчинка 2008 року народження загинула, а супроводжуюча її жінка з немовлям госпіталізовані. На місці аварії зібрався стихійний мітинг. Люди були налаштовані агресивно і кидали камінням у проїжджаючі повз військові автомобілі. Військовослужбовців, що потрапили в аварію, відвезли в Краматорськ, злякавшись самосуду.