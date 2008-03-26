Найнижчою людиною світу визнаний 73-сантиметровий китаєць

Двадцятирічний житель Китаю Хе Пінпін (He Pingping), зріст якого лише 73 сантиметри, визнаний найнижчою людиною на Землі. Як повідомляє Ananova.com, сертифікат про досягнення рекорду китаєць одержав з редакції Книги рекордів Гіннесса.

Для встановлення рекорду комісія тричі міряла зріст Пінпіна – вранці, вдень і вночі. Тепер досягнення китайця ввійде до Книги рекордів Гвннеса 2009 року.

Батьки Пінпіна та дві його сестри нормального зросту. За словами батька рекордсмена, при народженні Пінпін був розміром з долоню дорослої людини. За даними лікарів, найменша людина в світі страждає на остеогенез - рідкісне захворювання кісток.

Лента.ру