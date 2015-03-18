Майже 33% уламків малайзійського "Боїнгу" доводять, що він був збитий ракетою - СБУ

Майже 33% уламків малайзійського “Боїнгу” доводять, що він був збитий ракетою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

“За висновками фахівців, приблизно 33% уламків літака дають достовірні докази щодо вражаючих елементів, які влучені в літак”, - зазначив Вовк.

Він також повідомив, що в рамках слідства було досліджено 5,5 млрд веб-сторінок з Інтернету, які могли надати допомогу слідству, і 700 млн з них визнані такими, що мають цінність для слідства.

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Крім того, Вовк зазначив, що “з того, що має в розпорядження контррозвідка, ця зброя (з якої був збитий “Боїнг” - УНІАН) заїхала з території Російської Федерації”.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.