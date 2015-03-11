Генконструктор Су-25 заявив, що штурмовик не міг збити малайзійський Боїнг

Президент науково-виробничого концерну "Штурмовики Сухого", генеральний конструктор літака Су-25 Володимир Бабак, спростував версію про те, що малайзійський Boeing, який летів рейсом МН-17, міг бути збитий таким штурмовиком.

Про це він заявив в інтерв’ю німецьким медіакомпаніям NDR та WDR, а також газеті Süddeutsche Zeitung, оприлюдненому у вівторок, 10 березня, передає DW.de.

За його словами, штурмовик міг би атакувати Boeing на висоті три-чотири тисячі метрів, але збити літак, що летить на висоті 10500, Су-25 не може. Бабак, котрий каже, що займається цим штурмовиком близько 30 років, пояснив, що він та його команда "сконструювали цей літак так, що він може застосовуватися лише на малих та середніх висотах". Хоча конструктор і визнав, що літак може короткочасно підніматися на велику висоту, але для того, щоб знищити Boeing, який на момент катастрофи розвалився у повітрі, на Су-25, за його словами, необхідно встановити важкі ракети. Бабак зазначив, що ракети класу "повітря-повітря" могли завдати малайзійському літаку лише пошкоджень, але не призвести до того, що сталося.

Читайте такожДля розслідування катастрофи Боїнга-777 реконструюють кабіну пілотів і салон бізнес-класу

Він вважає, що значно більше факторів свідчить про те, що "Boeing 777" став жертвою ракети класу "земля-повітря", яку випустили з установки "Бук". "Я вважаю, усі твердження про причетність до цієї трагедії Су-25 - це спроба заховати кінці у воду. По-іншому я це не можу пояснити. Нам незрозуміло, як Су-25 міг би збити Boeing", - заявив конструктор, який назвав штурмовик своїм "улюбленим творінням". Версію про ймовірну причетність українського Су-25 до трагедії рейсу МН-17, що забрала життя 298 пасажирів та членів екіпажу, поширювали представники російського Генерального штабу. У Києві вважають, що малайзійський літак збили сепаратисти на Донбасі ракетою з завезеної з Росії системи "Бук".