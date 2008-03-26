Знесення будівлі перед НСК ”Олімпійський” знову відклали

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України заборонило зносити торговельно-розважальний центр “Троїцький” перед НСК “Олімпійський” без проектної документації. Про це сьогодні повідомив перший заступник голови столичної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, повідомляє радіо „Київ 98 ФМ”.

Як повідомлялося, демонтаж “Троїцького” почали 20 березня з розбору недобудованого другого поверху і виконували його як аварійні роботи.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, проект розроблять за два тижні і відновлять роботи.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК “Олімпійський” матчів Євро-2012, якщо не буде демонтовано торгово-розважальний центр “Троїцький” перед стадіоном.

6 лютого Кабінет міністрів підтримав меморандум щодо демонтажу ТРЦ “Троїцький” перед НСК “Олімпійський” до 1 червня цього року.

Початок демонтажу ТРЦ вже кілька разів переносився.