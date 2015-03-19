Суд продовжив арешт двом підозрюваним у вбивствах на Майдані екс-беркутівцям до 3 травня

Раніше суд ухвалив рішення про розгляд справи Аброськіна та Зінченка судом присяжних, повідомляє Радіо Свобода.

За гратами Сергій Зінченко та Павло Аброськін перебувають уже 12-й місяць. У січні судді Вовк, Батрин та Карабань залишили їх під вартою до 23 березня.

У січні Генпрокуратура передала обвинувальний акт до суду, сторона обвинувачення вимагає Зінченку та Аброськіну найвищої кари – довічного позбавлення волі.

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У ГПУ також заявляють, що особи всіх бійців спецпідрозділу «Беркут», які брали участь у розстрілі мирних мітингувальників під час Революції гідності, встановлені.

Проте наразі в суді розглядають справу лише проти колишніх «беркутівців» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. У вересні минулого року екс-командир роти «Беркута» Дмитро Садовник, якого також підозрюють у розстрілі 39 майданівців, втік з-під домашнього арешту, його оголосили у розшук.

У лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто осіб, сотні були поранені, найбільше із зіткнень відбулося 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце та шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.