Тимошенко розраховує до осені завершити газові переговори з Росією

Україна розраховує до осені завершити переговори з Росією про підписання довгострокової угоди про постачання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні.

«Ми сподіваємося на те, що стратегічна довгострокова угода із забезпечення України газом буде підписана якнайшвидше, але хотілося б, щоб це відбулося до осені, коли вже починається напруга з газового питання. Краще вирішити це влітку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр підкреслила, що на даний момент питання постачання природного газу в Україну врегульоване, але залишається декілька проблем, з яких мають бути знайдені рішення у процесі подальших переговорів між Україною і Росією. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що підписані угоди між НАК «Нафтогаз України» і російським ВАТ «Газпром» регламентують постачання природного газу тільки на 2008 рік.

«Але Україна почала переговорний процес для підписання стратегічної довгострокової угоди між Україною і Росією про постачання газу, в якій буде прогнозований підхід до формування ціни. У нас зараз є певний лаг часу, щоб ми зрозуміли, якою буде, в тому числі й динаміка цін на транзит природного газу територією України», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.