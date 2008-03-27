Вінський заборонив іноземні пісні в потягах і літаках

Міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ затвердив план заходів щодо підвищення рівня використання української мови у сфері транспорту і зв’язку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансзв’язку, план заходів затверджений наказом міністра від 25 березня «з метою вирішення основних проблем з використанням української мови, забезпечення її повноцінного функціонування на транспортно-дорожньому комплексі і в галузі зв`язку».

Планом передбачений повний перехід цього року на українську мову при обслуговуванні пасажирів на транспорті, вокзалах, аеропортах; переклад українською мовою нормативних актів, технічної документації, правил, інструкцій, які раніше були видані російською мовою; виготовлення квитків на проїзд у всіх видах транспорту територією України тільки українською мовою тощо.

При цьому доручено транслювати музичну (пісенну) продукцію «переважно українською мовою, а на залізничному та авіаційному транспорті – виключно нею». Також доручено забезпечити на транспорті «неухильне виконання вимог законодавства про демонстрацію в Україні фільмів іноземного виробництва тільки після їх озвучення, дублювання чи субтитрування українською мовою».

Крім того, міністр доручив організувати проведення курсів української ділової мови в структурних підрозділах міністерства, ввести в штатний розклад апарату міністерства посаду редактора.