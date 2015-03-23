У мережі з'явилися фотографії ймовірної могили сина Януковича в Криму

Агентство Reuters розмістило кілька фотографій дивної могили в анексованому Росією Севастополі. Журналісти припускають, що це є місцем поховання Віктора Януковича-молодшого, про смерть якого ходять чутки останніми днями, повідомляє ТСН.ua.

Могила на Братському цвинтарі Севастополя є свіжою. Поховання оформлено дорого. Однак на хресті немає таблички з прізвищем і роками життя померлої людини. Фотографія небіжчика також відсутня.

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Ще більш дивним є те, що вінки на могилі також не містять жодної інформації. На стрічках, які вміщено поміж квітами, немає імен, лише дуже загальні визначення типу "від дружини".

На одній з фотографій зафіксовано похоронний кортеж. Він складається з чорних VIP-автомобілів Mercedes і Toyota – чотирьох позашляховиків і двох седанів. На дахах більшості машин вміщено сині та червоні виблискувачі. Один із автомобілів має українські номерні знаки, інші – російські з кодами регіонів Крим і Севастополь.

Як відомо, радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко, посилаючись на власні джерела, підтвердив чутки про трагічну загибель молодшого сина колишнього керівника України Віктора Януковича. 33-річний Янукович-молодший загинув у Сибіру внаслідок нещасного випадку на обледенілій водоймі.

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Разом із тим органи влади РФ уникають підтверджень цієї інформації. Працівники російських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Віктор Вікторович Янукович загинув на озері Байкал, катаючись за автомобілі по кризі. Тіло начебто переправили чартерним рейсом для поховання у Крим.