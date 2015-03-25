Суддю Оберемка, який погрожував застрелити співробітника ДАІ, відсторонили від посади

Вища кваліфікаційна комісія суддів України відсторонила від посади суддю Макарівського районного суду Київської області Владислава Оберемка, якій погрожував зброєю інспектору ДАІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відповідне рішення за поданням ГПУ було ухвалено комісією на сьогоднішньому засіданні.

"Генеральний прокурор звернувся з відповідним клопотанням до Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо судді Оберемка у зв’язку з розслідуванням кримінальних проваджень, у яких йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 345 (погроза щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), а також ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - зауважили у прес-службі Генпрокуратури.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня співробітники ДАІ зупинили позашляховик BMW Х-5, за кермом якого перебував суддя Оберемко, через порушення ним правил дорожнього руху. Під час оформлення протоколу суддя погрожував пістолетом інспектору ДАІ, а також журналісту, який знімав інцидент на камеру.

2 березня прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження проти судді.