Вибух в Одесі стався біля офісів відразу трьох громадських організацій

Про це повідомляє Думская з посиланням на представника однієї з них.

За його словами, терористи атакували волонтерський центр, який надає допомогу бійцям АТО, таку собі «люстраційну комісію» та «Цивільний корпус полку «Азов».

Читайте такожВ Одесі стався ще один вибух (фото)«Приміщення постраждало не дуже сильно, але судячи з того, що бомбу заклали біля газової труби, терористи очікували іншого результату. Справа в тому, що газ в будинку зараз відключений. Але ми вели переговори про підключення», - зазначив наш співрозмовник.

Він додав, що в момент вибуху в приміщенні перебував сторож. На щастя, він був у дальньому кінці, читав книгу, і не постраждав