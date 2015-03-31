Четверта хвиля мобілізації виконана на 77% - Генштаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-офіцер Генерального штабу Збройних сил України Олексій Мазепа.

"Із запасу вже призвано понад 77% від запланованої кількості військовозобов'язаних. Кожен восьмий є добровольцем. Також більш як наполовину виконано план призову техніки з народного господарства", - сказав Мазепа.

Читайте такожВ Україні стартувала хвиля демобілізації

Водночас він констатував, що проблемою є низький відсоток наявності військовозобов'язаних за місцем проживання. "Це, по-перше, викликано сезонними міграційними процесами, а по-друге, це нехтування багатьма громадянами правил перебування на військовому обліку", - зауважив Мазепа.