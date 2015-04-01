Amnesty International повідомила про зростання кількості смертних вироків у світі

09:19, 01 квітня 2015
Суспільство
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Правозахисна організація Amnesty International звертає увагу на збільшення кількості смертних вироків на тлі загального зниження страт.

REUTERS

Дедалі частіше виняткову міру покарання застосовують у Китаї. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У світі збільшилась кількість випадків застосування смертної кари щодо підсудних. Як зазначається в оприлюдненій у середу, 1 квітня, доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International, у 2014 році виняткова міра покарання була призначена 2466 разів. Це на 550 випадків більше ніж у попередньому році. При цьому смертна кара застосовується у меншій кількості країн. Її використовують лише у 22 країнах.

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За даними AI, найбільша кількість смертних вироків була виконана у 2014 році в Ірані. Офіційно там зафіксовано 289 таких випадків, ще 454 випадки не підтверджені іранськими держвідомствами. У Саудівській Аравії страчені щонайменше 90 осіб, в Іраку - не менше 61, у США - 35. Однак правозахисники вважають, що найбільша кількість смертних вироків приведена у виконання у Китаї, який не надає офіційної статистики. У доповіді AI наголошується, що китайська влада стратила у 2014 році більше людей, ніж усі інші країни разом узяті.

Збільшення кількості смертних вироків правозахисна організація пов'язує з тим, що низка держав використовує виняткову міру покарання як засіб вирішення внутрішніх конфліктів, боротьби з терроризмом та придушення політичних супротивників. Перш за все AI має на увазі Китай, Північну Корею, Іран, Саудівську Аравію, Єгипет та Нігерію.

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