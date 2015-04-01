Кириленко хоче надати ATR право мовлення в Україні

Про це він написав у Twitter.

«Канал ATR треба підтримати і надати їм можливість вести мовлення в Україні. Кримські татари повинні мати своє ТВ для боротьби проти нової депортації», - написав міністр.

Канал ATR треба підтримати і надати їм можливість мовити в Україні.Кримські татари повинні мати своє ТБ для боротьби проти нової депортації - В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) April 1, 2015

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кримськотатарський телеканал ATR припинив мовлення опівночі першого квітня через відмову в реєстрації в Роскомнагляді. Генеральний директор каналу Ельзара Іслямова розповідала, що ліцензію на мовлення російського зразка каналу відмовилися видати після неодноразового надання необхідних документів.

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На прес-конференції засновник медіахолдингу ATR заявляв, що керівництво чиниться тиск із закликами продати телеканал.