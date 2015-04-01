УПЦ МП створить в усіх єпархіях центри духовної підтримки та реабілітації учасників бойових дій

Таке рішення було прийняте сьогодні на засіданні Священного Синоду, повідомляє Центр інформації УПЦ МП.

“При кожній єпархії будуть створені реабілітаційні центри, які допомагатимуть тим, хто постраждав від військового конфлікту на Сході України. Особливо це стосується військовослужбовців, які повертаються, серед них багато поранених. Зусилля Церкви будуть направлені на допомогу їм. Це буде духовна і матеріальна підтримка”, - прокоментував рішення Священного Синоду керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній.

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Також Cвященний Синод рекомендував єпархіальним архієреям посилити роботу у напрямку соціально-гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям та мирним жителям, що перебувають у зоні бойових дій на Сході України.

За повідомленням Центру інформації Української Православної Церкви Московського патріархату на сьогоднішній день зусиллями УПЦ МП зібрано та відправлено близько 3 тис. тон гуманітарної допомоги, а також понад 30 млн. грн. для мирних жителів східних регіонів України та для вимушених переселенців.

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Священний Синод УПЦ МП подякував усім, хто долучився до збору і відправлення гуманітарної та матеріальної допомоги постраждалим, переселенцям та учасникам бойових дій.