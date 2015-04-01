Фабрику "Рошен" обшукують в рамках кримінальної справи - СК РФ

"Сьогодні у цілях вилучення предметів і документів, що мають значення для кримінальної справи, проводяться обшуки на території ВАТ «Липецька кондитерська фабрика «Рошен», а також в офісах ТОВ науково-виробнича фірма «Металлимпресс» у місті Нижньому Новгороді", - повідомили в СК РФ.

"Підставою для порушення кримінальної справи стали матеріали ФСБ Росії", - сказано також у повідомленні.

СК РФ підозрює, що викрадення відбулося "шляхом незаконного відшкодування з бюджету Російської Федерації податку на додану вартість ВАТ «Липецька кондитерська фабрика «Рошен»".

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"За даними слідства, у 2012-2013 роках представники зазначених організацій направили у міжрегіональну інспекцію ФНС Росії по Липецькій області підроблені документи про нібито виконані у 2012 році роботи з будівництва кондитерської фабрики на загальну суму більше 1 млрд рублів, у тому числі вимагаючи відшкодування ПДВ у розмірі понад 180 млн рублів. Причому вартість робіт, виконаних субпідрядними організаціями, залученими ТОВ НВФ «Металлимпресс», була явно завищена, а частина організацій взагалі не здійснювала ніякої фінансово-господарської діяльності. Ці підроблені документи надалі послужили підставою для перерахування на розрахунковий рахунок ВАТ «Липецька кондитерська фабрика «Рошен» понад 180 млн рублів як незаконне відшкодування ПДВ. Таким чином, федеральному бюджету було завдано збитків в особливо великому розмірі", - заявили у Слідчому комтете Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в "Рошен" підтвердили блокування фабрики в Липецьку російськими силовиками.