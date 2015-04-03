На вихідних в Україні буде холодно, пройде мокрий сніг

південній частині, вдень у Приазов'ї та східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 4-9° морозу, пишет ZN.

У Києві - вночі мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла. На неділю, 5 квітня, синоптики прогнозують погоду без істотних опадів.

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Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 4-9° тепла, на півдні 7-12°; в Карпатах вночі 3-8° морозу; вдень 1-6° морозу. У Києві - Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла. 5 березня заступник начальника Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко сказав, що потепління прийде в Україну не раніше 10 квітня.