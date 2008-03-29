Сьогодні вночі небо над Кивом заполонять ”дивні створіння”

П’ята “Французька весна в Україні” відкриється у Києві ввечері у суботу, 29 березня, вуличним дійством "Ловець місяця" від французької компанії "Літаючі акробати".

Про це УНІАН повідомили у Французькому культурному центрі в Україні.

"Цього року, з приходом ночі, дивні створіння заволодіють небом над одним з найгарніших парків Києва, в якому височить Арка Дружби народів. Величезна змія, незвичайні риби та інші фантастичні істоти супроводжуватимуть нашого Героя та його човен у пошуках Місячної красуні, яка заволоділа серцем цього «Ловця місяця», - описується в повідомленні майбутнє дійство. Шоу розпочнеться о 19.30.

“Справжні чарівники, вони примушують літати над нашими головами гігантські фігури, які по волі вітру кружляють у магічному повітряному танці”, - додають у Французькому культурному центрі.

Як повідомляв УНІАН, для киян працюватиме виставка живопису Івона ТАЯНДЬЄ в Національному художньому музеї (з 4 до 18 квітня), фестиваль допрем`єрних кінопоказів (9–12 квітня, кінотеатр «Україна») й «Довгі ночі короткого метра» (18 і 19 квітня, там же), шоу афро-креольського танцю з елементами хіп-хопу (10 квітня, 19.00, Театр оперети). Також у столиці покажуть виставу «Vesna», присвячену Чорнобилю (18 квітня, 19.00, Молодий театр); пройде концерт класичної музики (23 квітня, 19.00, Національна філармонія) і презентація книги філософа Венсана Декомба (25 квітня, 18.00, Французький культурний центр).

Фестиваль цього року охопить десять міст України. Програми в усіх інших містах – Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Луганську, Рівному, Запоріжжі, Сімферополі й Севастополі – складені, як зазначають організатори, з урахуванням «індивідуальних особливостей».