У Сімферополі знову «гнали в шию» НАТО

Понад 5 тисяч чоловік взяли участь в антинатовському мітингу в Сімферополі (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, акція була організована Партією регіонів. Крім «регіоналів», у мітингу взяли участь активісти Компартії, Соцпартії, СДПУ(О), Блоку Вітренко «Народна опозиція», партії «Руський блок», Союзу лівих сил, Партії зелених України та ряду інших сил.

Мітингуючі виступали під партійними прапорами і транспарантами з гаслами: «НАТО – война против славян!», "Гоним НАТО в шею!", «Девиз южного Востока – навеки с Россией!», «НАТО – нет! Да – внеблоковому статусу!», «Нет фашизму и национализму!».

Під час акції на знак протесту «проти агресивної світової політики», що проводиться США, а також на знак протесту проти візиту Президента США Джорджа БУША в Україну, який призначений на 31 березня-1 квітня, був спалений американський прапор.

Перший секретар Кримського республіканського комітету Компартії України, народний депутат (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ закликав громадян «гнати в шию американську зграю», сказати «ні» вступу України в НАТО і «так» союзу з Росією і Білорусією. «Наш вічний шлях – це курс на нерозривний зв`язок з Росією і Білорусією, - заявив лідер кримських комуністів. – Ми повинні висловити категоричне «ні» БУШУ, американському руйнівному курсу і категоричне «ні» вступу України в НАТО».

Л.ГРАЧ також запропонував створити Міжнародний трибунал для суду над Дж.БУШЕМ за «скоєні злочини проти людства». «Ми звертаємося до світової спільноти, до глав держав, партій, громадських організацій і громадян, які стоять на позиціях неухильного дотримання норм міжнародного права, з пропозицією сформувати з числа відомих правозахисників, політиків, громадських діячів, учасників Великої Вітчизняної війни, в`язнів концентраційних таборів Міжнародний трибунал. Виходячи зі сталої практики, Міжнародному трибуналу організувати розслідування лиходійств проти людства, скоєних президентом Сполучених Штатів Америки Д.БУШЕМ, та інформувати міжнародну громадськість про хід засідання трибуналу», - йдеться в заяві, яку озвучив Л.ГРАЧ.

Народний депутат України (фракція Партії регіонів) Нестор ШУФРИЧ заявив, що на саміті в Бухаресті буде зроблена спроба затягти Україну в План дій щодо членства в НАТО. «Ми занепокоєні тим, що наступного тижня на Бухерстському саміті країн-членів НАТО буде здійснена спроба затягти Україну в План дій щодо вступу до членства. Ми сьогодні цим мітингом заявляємо позицію про неприйняття цього рішення, про те, що воно суперечить бажанню людей, суперечить національним інтересам України», - підкреслив Н.ШУФРИЧ.

Учасники мітингу прийняли резолюцію, в якій засудили дії керівництва країни «щодо втягування України у військовий блок НАТО». «Ми вдячні тим політичним силам країн-членів блоку, які проявляють розсудливість щодо вступу України до Альянсу, і сподіваємося, що в Бухаресті вони не підтримають приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО», - наголошується в резолюції мітингу.