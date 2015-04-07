У прокурора Краматорська і його спільників вилучили понад 5 мільйонів гривень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Слідчі та прокурори після затримання правоохоронців провели обшуки за місцем їхнього проживання та роботи. «Під час цих слідчих дій вилучено грошові кошти, у тому числі предмети хабарів, а саме - 110 тис. доларів та 2 млн 750 тис. грн. Крім того, вилучено документи та записи, які беззаперечно свідчать про систематичне, щомісячне отримання хабарів від підприємців, які займались як легальним, так і нелегальним бізнесом», - повідомили у прес-службі ГПУ.

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Досудове розслідування здійснюють працівники Головної військової прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Facebook повідомив про те, що «наручники на прокурора міста одягли прямо під час церемонії представлення нового прокурора Донецької області. Операція відбулася в рамках боротьби з корупцією в зоні АТО».