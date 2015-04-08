У Києві затримали командира військової частини за хабар у розмірі 57 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, командира затримали працівники військової прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України спільно з працівниками СБУ.

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Зазначений посадовець вимагав та отримав незаконну винагороду за зміну з негативного на позитивний висновку щодо якості м’ясних консервів у кількості 57 тис. банок (30 тонн), призначених для харчування військовослужбовців Національної гвардії України.

Полковника затримано, агрошові кошти вилучено.