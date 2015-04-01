Заступник генпрокурора розповів про свій найбільший хабар
Сакварелідзе під час кар'єри в Грузії пропонували корупційне утримання у 10 мільйонів доларів щомісяця.
У період кар'єри у Грузії нинішньому заступнику генерального прокурора України Давиду Сакварелідзе пропонували корупційне утримання у 10 млн доларів щомісяця
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у ході прямої телефонної лінії.
"Найбільший хабар, що мені пропонували, був 10 млн доларів у місяць. Відмовився", - зазначив він.
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За словами Сакварелідзе, у грузинській прокуратурі існує практика, що прокурор зобов'язаний повідомити, що йому пропонували хабара, а якщо він про це не повідомив службі генеральної інспекції прокуратури, то розпочинається службова перевірка щодо нього, а інколи - кримінальна справа.
Таку ж практику він хоче запровадити у Генпрокуратурі України, як і практику конфіскації майна в родичів чи так званих пов'язаних із засудженим осіб, якщо останні, після засудження корупціонера, не зможуть довести законне походження свого майна.