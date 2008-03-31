Бориспіль передав 32 га землі в оренду Аеросвіту незаконно - рішення ВСУ

Судова палата у господарських справах Верховного суду України відмовила в задоволенні касаційних подань генерального прокурора України та касаційних скарг закритого акціонерного товариства “Авіакомпанія “Аеросвіт” щодо перегляду судових рішень, якими визнано недійсними договори купівлі-продажу земельних ділянок площею більш ніж 32 га забудованих земель.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВСУ.

Таким чином, відзначили в прес-службі, остаточно вирішено питання про повернення земельної ділянки значної площі в державну власність, зокрема державному підприємству “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, яка необхідна останньому для виконання покладених на нього державою завдань міжнародного аеропорту.

Судом першої інстанції встановлено, що спірні земельні ділянки вилучалися під майбутню забудову, але на час вилучення вони уже перебували під об’єктом державної власності - аеропортом. Виконання державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” покладених на нього завдань у розумінні статей 67, 72 Земельного кодексу України напряму залежить від можливості користування земельними ділянками, які були надані під існуючу забудову. Тому, відзначають в ВСУ, позбавлення аеропорту права на земельні ділянки шляхом надання їх іншій особі позбавило державу як власника аеропорту в особі уповноважених органів здійснювати належне їй право власності на майно в розумінні положень ст. 317 Цивільного кодексу України та ст. 55 Закону України “Про власність”.

Верховний суд України, а перед цим Вищий господарський суд України підтвердили висновок місцевого господарського суду, що вилучення земельних ділянок державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” та передачу їх в оренду на 49 років закритому акціонерному товариству “Авіакомпанія “Аеросвіт” у 2003 році розпорядженнями голови Київської обласної адміністрації проведено з порушенням порядку зміни цільового призначення земель. На підставі цього наступні укладені у 2003-2004 рр. договори оренди, договори купівлі-продажу спірних земельних ділянок та реєстрація державного акта про право власності на земельні ділянки закритого акціонерного товариства “Авіакомпанія “Аеросвіт” відповідно до приписів ст. 210 Земельного кодексу України обґрунтовано було визнано судом недійсними.

Внаслідок цього відбулося повернення державному підприємству “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” земельних ділянок площею більш ніж 32 га, вилучення їх з приватної власності закритого акціонерного товариства “Авіакомпанія “Аеросвіт” та повернення останньому сплачених коштів за купівлю цих земельних ділянок, підкреслили в прес-службі ВСУ.