На Великдень і "проводи" спростять режим перетину кордону з Росією - ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Що стосується пропуску громадян - жителів населених пунктів на українсько-російській ділянці кордону в період великодніх і поминальних днів: в даний час Держприкордонслужба розробляє практичні заходи щодо реалізації доручення президента з цього питання. Завершується робота з визначення місць пропуску та порядку оформлення громадян. У той же час, з метою недопущення проникнення під виглядом мирних жителів терористів, недопущення диверсій і провезення зброї розробляється порядок взаємодії з МВС, ЗСУ, СБУ та місцевою владою ", - зазначив Слободян.

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За його словами, будуть задіяні місцеві пункти пропуску, а прикордонники з головами сільських рад визначають, де саме доцільно вводити спрощений пропускний режим на свята.