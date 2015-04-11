На залізниці в Донецькій області пролунав вибух

Вчора, 10 квітня, о 20.35 до чергової частини лінійного відділу на станції Волноваха надійшло повідомлення від працівників залізниці про те, що на перегоні станцій «Південно-Донбасівська –Оленівка» пролунав вибух, в ході якого пошкоджено парну і непарну залізничні колії.

Про це сьогодні, 11 квітня, повідомила прес-служба МВС України.

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"Вибух відбувся на непідконтрольній ЗСУ території, о 19.50, на 1173 километрі перегону", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих під час вибуху немає. Рух потягів зупинено.

Подію кваліфіковано за ознаками частини 1 статті 258 КК України (терористичний акт) та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.