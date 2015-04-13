У центрі Харкова невідомі намагалися підпалити волонтерський намет

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інформація про те, що на площі Свободи невідомі пошкодили волонтерський намет, надійшла від оператора служби «102» до чергової частини Дзержинського районного відділу міліції вчора, 12 квітня.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої провели огляд місця події та вилучили речові докази.

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Слідчі кваліфікували дії невідомих зловмисників за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція кримінальної статті передбачає до 4 років тюремного ув’язнення.

Зараз правоохоронці проводять усі необхідні заходи для встановлення осіб, причетних до даного правопорушення.