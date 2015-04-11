Знесення трьох радянських пам'ятників у Харкові кваліфікували як хуліганство

Міліція кваліфікувала як хуліганство знесення сьогодні вночі трьох радянських пам’ятників у Харкові.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

"Слідчі органи кваліфікували дії невідомих зловмисників за ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - зазначили в МВС.

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Відомості за даними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, триває слідство.

Санкція кримінальної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Як повідомлялося, в ніч на 11 квітня невстановлені особи повалили в різних районах Харкова три пам’ятники діячам радянської епохи - Серго Орджонікідзе, Миколі Руднєву і Якову Свердлову.