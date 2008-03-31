Партія регіонів не проти відпустити Яценюка до Росії

Фракція Партії регіонів готова внести зміни до календарного плану аби голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК здійснив візит до Російської Федерації з 2 по 3 квітня.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам по закінченні погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і комітетів повідомив заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Ми готові підтримати зміни до календарного плану з тим, щоб Арсеній Петрович взяв участь у вирішенні питань міжпарламентського характеру в Російській Федерації». – сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що це питання завтра має розглядатися першим. Другим питанням, наголосив він, фракція ПР вимагає розглянути дострокове припинення повноважень тих народних депутатів, які суміщають свою роботу в парламенті з роботою у виконавчих структурах влади.

«Вранці щодо цього ми мали консенсусне рішення, а вже зараз виникають нові пропозиції», - сказав він. О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що остаточне це питання буде вирішене завтра.

Як повідомляв УНІАН, календарним планом передбачено, що з 1 по 4 квітня депутати працюють в пленарному режимі.