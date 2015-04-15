СБУ затримала організаторів "референдуму" у Донецькій області

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Рік тому вони активно брали участь у захопленні адміністративних будівель у Донецьку та інших містах області, а також організовували так звані "опитування", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що один з прихильників терористів після незаконного захоплення влади в окремих районах Донецької області був призначений на посаду" в "Міністерство надзвичайних ситуацій "ДНР".

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Інший затриманий, який відзначився особливою зухвалістю і жорстокістю ще під час антиукраїнських акцій у березні-квітні 2014 року, був відправлений в "каральні підрозділи", служив у "військовій поліції "ДНР".

Встановлено, що бойовик брав активну участь у збройних нападах на сили АТО поблизу донецького аеропорту та в районі селища Піски.