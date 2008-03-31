Мер Донецька наказав перевірити всі об`єкти будівництва в місті

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО розпорядився перевірити об`єкти міста, що будуються, на предмет наявності інформації про об`єкт будівництва і даних про забудовника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мера, таке доручення О.ЛУК’ЯНЧЕНКО дав сьогодні на апаратній нараді, відповідальним за перевірку об`єктів, що будуються, призначений заступник Донецької міської голови Олександр ТАРАБАНОВСЬКИЙ.

У прес-службі, посилаючись на слова О.ЛУК’ЯНЧЕНКА, відзначили, що у разі відсутності інформації про об`єкт будівництва і даних про забудовника, до порушників вживатимуться суворі заходи.

Як повідомлялося, 28 березня в Донецьку більш як 100 жителів пікетували сесію міськради, вимагаючи припинити незаконну забудову міста. Пікетувальники заявляли про те, що "необхідно зупинити практику продажу міської землі без проведення конкурсів і відкритих аукціонів і захистити конституційні права жителів міста на гідні умови проживання".

Зокрема, пікетувальники висловили протест проти незаконних забудов по вул. Челюскінців та пр. Звільнення Донбасу, будинку по проспекту Ілліча, а також по ще 15 адресам.