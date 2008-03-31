Держсекретар США прибула до Києва

Державний секретар США Кондоліза РАЙС прибула до Києва, повідомляє «5-й канал».

Літак з главою зовнішньополітичного відомства США приземлився близько 20.00 на військово-транспортний термінал аеропорту «Бориспіль» (Київ).

Як повідомлялося, о 23.00 очікується прибуття до аеропорту «Бориспіль» Президента США Джорджа БУША.

Територія в будівлі аеропорту розділена на дві частини. Один вихід відкритий для пасажирів, а другий оточений співробітниками спецпідрозділу «Барс» і міліціонерами.

До залу офіційних делегацій з`їжджаються представники українських і зарубіжних ЗМІ. В даний час їх близько 50 чоловік, передає Кореспондент.net.

На шляху до аеропорту, уздовж Бориспільської траси, встановлені українські прапори.

Наметове містечко жителів Бориспільського району біля селища Щасливе, які протестують проти земельних махінацій в Київській області, не знесене, незважаючи на близькість до траси (близько 20 метрів). Біля нього знаходяться співробітники спецпідрозділу «Барс».

Уздовж Бориспільської траси стоять співробітники спецпідрозділу «Барс» і ДАІ.

Особливі заходи безпеки також прийняті в місці, де зупиниться Президент США на нічліг.

Як повідомляє телеканал “1+1”, вулиці Софіївська і Володимирська поблизу п`ятизіркового готелю Hyatt практично повністю перекриті співробітниками міліції і правоохоронних органів.

На вулицях стоять вантажівки з піском. Проїхати і пройти до готелю і у внутрішні двори неможливо. Міліції дозволено пропускати лише постояльців готелю і жителів навколишніх будинків.

Як повідомляв УНІАН, Дж.БУША на військовому майданчику аеропорту «Бориспіль» у понеділок увечері зустрічатимуть керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦКИЙ, посол України в США Олег ШАМШУР і посол США в Києві Вільям ТЕЙЛОР з дружиною.