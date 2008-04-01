Під час отримання 5 тисяч доларів від двірника затримано начальника КРЕП

За матеріалами Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС у Кіровоградській області прокуратура порушила кримінальну справу проти начальника комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства за фактом вимагання 10 тисяч доларів хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, кримінальну справу порушено за ознаками злочину ч.2 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України.

Як встановили оперативники УБОЗ, начальник КРЕП вимагав хабар від місцевої жительки (двірника цього підприємства) за не виселення її з відомчої однокімнатної квартири. У цій квартирі жінка–двірник проживає протягом 10 років разом зі своєю дочкою.

Під час отримання частини цього хабара у розмірі 5 тисяч доларів у приміщенні одного з магазинів міста, оперативники УБОЗ «на гарячому» затримали хабарника. Слідство триває.