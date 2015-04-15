У Житомирі опалювальний сезон продовжено до 24 квітня

Відповідне рішення прийняв виконком Житомирської міської ради. Згідно з попереднім рішенням виконкому, була визначена дата завершення опалювального сезону в Житомирі - 15 квітня, проте через холодні погодні умови його продовжили, зазначили на засіданні виконкому.

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Так, за даними Гідрометцентру температура повітря у Житомирі протягом тижня підніматиметься до 4-8 градусів тепла в день. Згідно з нормативними документами, опалювальний сезон закінчується, якщо протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря перевищує +8 градусів С. У зв'язку з цим виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення про продовження опалювального сезону в Житомирі до 24 квітня 2015 року.

"Завершивши сьогодні опалювальний сезон, нам доведеться його відновлювати завтра. Насамперед, у школах, садочках і лікарнях ми маємо підтримувати відповідний температурний режим. На підприємстві "Житомиртеплокомуненерго" працюють "сезонні" працівники, яких звільняють відразу після завершення опалювального сезону", - пояснив УНІАН начальник управління комунального господарства міської ради Олександр Марцун.