Убили співзасновника сайту "Обком" - журналіста Сергія Сухобока

В ніч з 12 на 13 квітня був убитий донецький журналіст Сергій Сухобок.

Про це 15 квітня пише сайт "Обком". Він був одним із засновників інтернет-видання "Обком". Подробиці вбивства не повідомляються. Сухобок писав для ряду українських видань. Читайте такожМВС: Калашникова застрелили поряд з його квартирою на 8 поверсі

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