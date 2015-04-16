Убили співзасновника сайту "Обком" - журналіста Сергія Сухобока

03:29, 16 квітня 2015
Суспільство
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В ніч з 12 на 13 квітня був убитий донецький журналіст Сергій Сухобок.

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Про це 15 квітня пише сайт "Обком".

Він був одним із засновників інтернет-видання "Обком".

Подробиці вбивства не повідомляються. Сухобок писав для ряду українських видань.

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