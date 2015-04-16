Прикордонники пообіцяли до кінця квітня облаштувати першу ділянку кордону з РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Він нагадав, що Кабінетом міністрів було затверджено план заходів щодо інженерно-технічного облаштування кордону з РФ та адміністративним кордоном з тимчасово окупованим Кримом.

За словами Слободяна, план містить уточнену систему споруд, фортифікаційних і технічних засобів. План має бути реалізований у три етапи протягом 2015-2018 років і коштуватиме понад 4,1 млрд грн. "На даний момент триває узгодження технічних питань інженерних робіт на місцевості... Ми плануємо завершити облаштування на першій ділянці до кінця місяця", - зазначив Слободян, не уточнивши, водночас, про яку саме ділянку іде мова.

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Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Держприкордонслужба заявила про отримання перших 10 млн грн на інженерне облаштування в Харківській області кордону з Росією.

18 березня Кабмін прийняв рішення про виділення з резервного фонду 865 млн грн для будівництва лінії безпеки на кордоні.

Інженерне облаштування кордону з РФ почнеться з Харківської, Сумської, Чернігівської та частини Луганської області.