Якщо США включаться у переговори з Росією, Савченко має стати "попередньою умовою" - адвокат

Якщо США включаться у процес політичних переговорів по Україні з російською стороною, питання звільнення Надії Савченко має стати попередньою умовою цих переговорів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН заявив адвокат Савченко Марк Фейгін.

За його прогнозами, саме за умови звільнення Савченко сторони зможуть почати більш глобальні переговори.

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"Якщо США включаться, то Путін буде наполягати на більш глобальному масштабі переговорів, не тільки щодо Савченко, а "Ялта-2", як прийнято говорити. "Давайте переділимо світ, давайте Крим мені віддамо, Донбас я вам віддам, НАТО - тут, це - там", і так далі. Не потрібно погоджуватися на такий формат, потрібні якісь попередні умови. І Савченко має бути такою головною попередньою умовою. І її звільнення. І тоді можна приступити до якихось більш глобальних переговорів", - переконаний Фейгін.

Адвокат також переконаний, що Савченко - це передумова, для того, щоб Путін вчинив дії абсолютно законного формату.

"Всі документи, що доводять її невинність, вони вже є. І уявлення про те, що Савченко не здійснювала ніяких злочинів, і у Кремля, і у його сателітів, вони є. Потрібно змусити Кремль відпустити Савченко для того, щоб почати переговори. А не як наслідок початку переговорів", - наголосив Фейгін.