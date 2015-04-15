У Києві затримали маніяка, який вбив десять жінок у трьох країнах

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Головного управління МВС України в Києві Олександр Терещук.

За його словами, затриманий зізнався у 5 вбивствах на території Російської Федерації, 3 вбивствах на території Узбекистану. Також він зізнався у вбивстві та згвалтуванні двох жінок у Києві - 4 березня в Голосіївському районі та 6 березня у Дарницькому районі.

Крім того, затриманий, за словами Терещука, скоїв 14 березня розбійний напад на продавця кіоска з продажу квітів у Шевченківському районі Києва.

При цьому начальник столичного главку зазначив, що жінка-продавець, яка отримала кілька ударів ножем, залишилась живою і вчора впізнала нападника.

Терещук розповів, що затриманий вже чотири рази судимий за розбійні напади, крадіжки і останній раз він звільнився з місць позбавлення волі у листопаді минулого року.

Затримання особливо небезпечного злочинця відбулося в кафе на столичному Подолі. За словами Терещука, під час спілкування з правоохоронцями чоловік сказав, що “якби ви мене не затримали, я б скоїв чергове вбивство сьогодні у нічний час”.

Читайте такожУ Києві протягом тижня вбили двох жінок: містяни заговорили про маніякаТерещук зазначив, що мотивами вбивств та згвалтувань жінок була ненависть затриманого до них з дитинства. Враховуючи перебіг подій, начальник Київської міліції припустив, що якби не вдалося вирахувати цього вбивцю, то він би продовжував скоювати злочини і надалі.

При цьому Терещук додав, що у Києві затриманий познайомився з жінкою, яка мала двох дітей. Він її також планував вбити, але не зробив цього лише через жаль до дітей.

На даний час готується подання до суду для обрання запобіжного заходу. Також українські правоохоронці розраховують отримати відповідні матеріали від своїх узбецьких та російських колег щодо вказаної особи.