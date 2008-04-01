Прогноз погоди на 2-6 квітня

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Часом дощ; у західних областях вночі з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на півдні Криму до 10°, вдень 9-14° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 1 квітня у високогір`ї Закарпатської області зберігається небезпека сходу снігових лавин. Вночі та вранці 2 квітня в Україні місцями туман, видимість 200-500 м.

3-4 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощі, місцями грози, 4 квітня у південній половині переважно без опадів. Вітер західний, південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, на узбережжі морів 8-11° тепла; в Карпатах вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.

5- 6 квітня в західних областях часом опади, переважно у вигляді дощу, в Карпатах мокрого снігу; на решті території невеликі та помірні дощі (у східній частині місцями), подекуди грози. Температура вночі 2-8° тепла, вдень 8-14°, у східній частині та в Криму до 16° тепла; у Карпатах вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.

У Києві завтра буде хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.

У Київській області 2 квітня хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

3-4 квітня в столичному регіоні хмарно з проясненнями. Дощі, місцями грози. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

5- 6 квітня у Київській області часом пройде дощ, подекуди гроза. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.